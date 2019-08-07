Санкт-Петербург, 7 августа, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Вертодром из пяти вертолетных площадок и соответствующей наземной инфраструктуры оборудовали военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на острове Гогланд в Финском заливе.

Дарья Драй ИА REGNUM Боевые вертолеты над Петербургом

Как сообщили 7 августа в пресс-службе ЗВО, в ходе учения инженерно-аэродромной службы Ленинградской армии ВВС и ПВО вертолет Ми-26 доставил на Гогланд из Санкт-Петербурга комплект металлических аэродромных плит, а также специальную технику.

Помимо самих площадок для вертолетов, смонтированный в кратчайшие сроки объект включает в себя командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания, специальное освещение.

«Вертодром может принимать все типы транспортных и боевых вертолётов, находящихся на вооружении Западного военного округа. Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО произвели тренировочные посадки и взлёты с нового вертодрома», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, 3 августа власти Финляндии принесли официальные извинения Москве за то, что 1 августа минный заградитель Hämeenmaa ошибочно вошел в территориальные воды России к западу от острова Гогланд.

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Гогланд относится к числу так называемых внешних островов Финского залива, расположенных в радиусе 200 км от Санкт-Петербурга.