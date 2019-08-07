Луганск, 7 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Разведка Народной милиции ЛНР обнаружила позиции украинской артиллерии, размещённой у линии соприкосновения, заявил 7 августа начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

Артиллерия ВСУ

«Нашей разведкой выявлено размещение трёх 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе населённого пункта Смоляниново. В районе населённого пункта Рубежное отмечено прибытие пяти 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», — рассказал он.

Как заявил представитель ЛНР, ранее разведка зафиксировала возле Рубежного прибытие двух реактивных артиллерийских батарей и танковой роты.

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