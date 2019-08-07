Москва, 7 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности запросит у правоохранительных органов информацию о фактах иностранного вмешательства в выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, об этом заявил глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Ilya Varlamov Акция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московского городской думы. 2019

«Правоохранительные органы уже начали расследование, и комитет со своей стороны запросит всю необходимую информацию у Следственного комитета России, МВД, Генеральной прокуратуры и других ведомств», — сказал парламентарий.

Глава комитета также заверил, что если руководством Госдумы в ближайшее время будет принято решение о создании межфракционной комиссии для анализа данной информации, то депутаты готовы приступить к ее работе незамедлительно, не дожидаясь начала осенней сессии.

Совет Думы, где может быть принято решение о работе комиссии, может состояться 19 августа.