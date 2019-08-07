Вашингтон, 7 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В штате Калифорния выставят на аукцион McLaren F1 Le Man LM, который имеет золотое напыление в моторном отсеке. Об этом 7 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Tarantas.news McLaren F1 Le Man LM

Торги состоятся 15 августа в городе Монтерее. Ожидаемая стоимость продажи спорткара может составить 23 млн долларов (1,49 млрд рублей).

Авто выпущено в 1995 году и предназначено для дорог общего пользования. После победы в гонке в Ле-Мане в 2000 году автомобиль был модернизирован. Тогда он получил мотор V12 мощностью 680 л. с. Данная модель набирает скорость с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость спорткара 362 км/ч.

Особенностью данного экземпляра авто является золотое напыление в двигательном отсеке. Оно помогает «рассеивать и распределять» тепло от мотора. Таким образом, конструкторы решили проблему возможной деформации деталей двигателя из-за перегрева.

Напомним, компания McLaren прекратила выпуск купе 600LT. Данная модель McLaren 600LT была построена на базе модели 570S.

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