Москва, 7 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Состоятельный профессионал, такой как Артемий Лебедев, или другой дизайнер, программист, специалист по обработке видео вполне может работать в любой стране, где ему нравится жить. Многие творческие люди давно работают на российском рынке из стран с более мягким климатом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Kalan Артемий Лебедев

«Можно назвать десятки известных представителей индустрии, проживающих сегодня в Испании, Чехии, Канаде, Новой Зеландии, Эстонии, США и других странах. К примеру, один из первых дизайнеров, активно создававших сайты СМИ в конце 90-х, приблизительно тогда же и переехал во Францию», — отметил эксперт.

Те, кто помнит сайт Артемия Лебедева, может туда заглянуть и увидеть его расписание на будущие годы. В программе его поездок — Потругалия и Финляндия, Канада и Мексика, на зиму 2020 года поставлена Антарктида, а весной будет Япония.

«Профессионал, сколотивший капитал собственным трудом, может позволить себе роскошь хлопнуть дверью и заявить о недовольстве чем угодно, включая и политическую ситуацию. Отъезд Лебедев, видимо, запланировал давно, но не было повода заодно и попиариться.

Олигарх, разбогатевший благодаря приватизации предприятий, такой возможности не имеет, поэтому олигархи уезжают тихо. Вряд ли можно представить, где они сейчас живут за границе. Ну, а дизайнер может наслаждаться открытостью и свободой декларации своей позиции и своих намерений», — высказал свою точку зрения Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, Артемий Лебедев — создатель индустрии веб-дизайна в России — заявил, что он покидает Россию. Соответствующее видеообращение он опубликовал на видеохостинге YouTube.

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