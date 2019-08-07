Отъезд Артемия Лебедева: правда или желание попиариться
Москва, 7 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Состоятельный профессионал, такой как Артемий Лебедев, или другой дизайнер, программист, специалист по обработке видео вполне может работать в любой стране, где ему нравится жить. Многие творческие люди давно работают на российском рынке из стран с более мягким климатом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.
Те, кто помнит сайт Артемия Лебедева, может туда заглянуть и увидеть его расписание на будущие годы. В программе его поездок — Потругалия и Финляндия, Канада и Мексика, на зиму 2020 года поставлена Антарктида, а весной будет Япония.
Как сообщало ИА REGNUM, Артемий Лебедев — создатель индустрии веб-дизайна в России — заявил, что он покидает Россию. Соответствующее видеообращение он опубликовал на видеохостинге YouTube.
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