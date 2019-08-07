Берлин, 7 августа, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Manhart Racing разработало пакет доработок для автомобиля BMW M850i. Об этом 7 августа сообщает портал 32cars.ru.

Motor1 BMW M850i

В пакет для BMW 8 серии Coupe входят 21-дюймовые диски из чёрного сплава с шестью двойными спицами. Клиренс купе был уменьшен примерно на 30 мм благодаря комплекту пружин H & R.

Кроме того, Manhart добавил некоторые небольшие изменения в конструкцию кузова. Он имеет элементы из углеродного волокна. Из него же сделаны крышки боковых зеркал. Интерьер авто не изменился. На центральной консоли поставлен значок тюнера и название пакета.

Но главной «фишкой» тюнеров является 621-сильный мотор V8 объёмом 4.4 литра с двумя турбинами. Это на 98 л. с. больше, чем у стандартного автомобиля.

Напомним, BMW планирует выпустить новый кроссовер, который станет самым маленьким и бюджетным в линейке бренда. Его длина составит 4360 мм.

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