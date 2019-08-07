Лампедуза , Италия, 7 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Принадлежащий испанской неправительственной организации корабль Open Arms, перевозящий нелегальных мигрантов, не будет впущен на территорию Италии, а в случае попытки незаконного входа в воды страны власти готовы к аресту корабля, заявил в среду, 7 августа, глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия и беженцы

За те шесть дней, что корабль находится в Средиземном море в ожидании разрешения от Италии, он бы уже несколько раз мог дойти до берегов Испании, которая выдала кораблю флаг, отметил вице-премьер.

Возможно, руководители неправительственной организации не делают этого потому, что их целью являются политические провокации и доставка мигрантов именно в Италию, судьба же самих мигрантов их нисколько не интересует, отметил Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.