Киев, 7 августа, 2019, 14:53 — ИА Регнум. За семь месяцев 2019 года количество зарегистрированных на Украине электрокаров выросло на 53% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили 7 августа в ассоциации автопроизводителей Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«За семь месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 4035 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 3742 легковых и 293 коммерческих. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 53%», — сказано в сообщении.

Более 90% всех украинских электрокаров являются подержанными, отметили в ассоциации.

Наиболее популярным электрокаром на Украине является Nissan Leaf, на втором месте Tesla Model S, третий по популярности электромобиль — BMW i3.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит на Украине зелёные номера для электрокаров, а также новые дорожные знаки.

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