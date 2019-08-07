Кабул, 7 августа, 2019, 14:42 — ИА Регнум. В результате взрыва, произошедшего в столице Афганистана, погибли 14 человек. Об этом 7 августа сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Также в ходе террористического акта пострадали по меньшей мере 145 человек, среди которых 92 человека — гражданские. Все они срочно доставлены в госпитали, где получают необходимую помощь.

Взрыв произошел в западной части Кабула, террорист взорвал припаркованный недалеко от полицейского участка автомобиль.

Ответственность за преступление взяли на себя боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде пуштунов Афганистана. Террористы ведут борьбу за создание государства на основах шариата.