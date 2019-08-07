Мадрид, 7 августа, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Полузащитники Гарет Бэйл и Хамес Родригес не вошли в заявку мадридского «Реала» на товарищеский матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Об этом сообщает Marca.

Realmadrid.com Хамес Родригес

Отмечается, что помимо Бэйла и Родригеса в матче не примет участия нападающий Мариано Диас. Кроме того, в Мадриде останутся травмированные игроки — защитник Ферлан Менди, полузащитники Марко Асенсио и Браим Диас.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» намерен расстаться с Бэйлом и Родригесом в летнее трансферное окно.