Кампала, 7 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Уганда, Кения и Танзания являются основными транзитными пунктами для торговли людьми в регионе, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на доклад неправительственной организации «Инициатива развития здравоохранения».

Цитата из к/ф «Амистад» реж Стивен Спилберг. 1997. США Раб

В документе говорится, что простота перемещений через пограничные посты в Уганде, Кении и Танзании, для пересечения границ между которыми больше не требуется паспортов, способствует увеличению потока торговли людьми. Тем не менее, эксперты утверждают, что сбор информации для обеспечения судебного преследования подозреваемых по-прежнему затруднен.

«Основная причина, по которой трудно получить доказательства, заключается в том, что жертвы отказываются сотрудничать. В некоторых случаях торговцы людьми остаются в странах назначения и координируют действия жертв по телефону, что затрудняет доказательство цели их поездки», — сказал Юджин Нтаганда, исследователь по защите прав человека, корреспонденту The EastAfrican .

Национальная прокуратура Руанды сообщила об активизации усилий по пресечению торговли людьми. В стране были инициированы 86 расследований дел о торговле людьми, из которых около 50 подозреваемых были привлечены к суду в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года. Прокуроры сумели добиться осуждения по меньшей мере 13 торговцев людьми с наказанием в виде тюремного заключения на срок от двух до семи лет и штрафами в размере от 1120 до 11 240 долларов США .

«Мы работаем с нашими посольствами и международными агентствами безопасности, чтобы гарантировать, что любой руандийской жертве торговли людьми в любой стране будут оформлены документы и куплены билеты домой. Мы также активизировали действия на границах и в аэропортах, чтобы обеспечить перехват подозреваемых жертв торговли людьми», — сказал представитель федерального бюро расследований Руанды Модесте Мбабази.

Власти Кении сообщили о не менее 142 расследованиях потенциальной торговли людьми в 2018 году. В стране также вынесли 98 приговоров, 61 из которых был вынесен в 2018 году.