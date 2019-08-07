Ижевск, 7 августа, 2019, 14:23 — ИА Регнум. ЦИК Удмуртии вновь не зарегистрировал инициативную группу, которая планировала проведение референдума по вопросу перепрофилирования объекта уничтожения химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II классов опасности в Камбарке. По словам замглавы республиканского избиркома Жанны Дворцовой, состав группы не соответствует закону о референдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные отходы

В частности, один из участников группы заявил о выходе из неё, осталось 19 человек. В соответствии с законодательством в состав инициативной группы должны входить не менее 20 человек сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Дворцова пояснила, что ходатайство активистов просто не может быть передано в Госсовет после этого, ЦИК не имеет на это права.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно. При этом ЦИК республики второй раз отказывает инициативной группе по разным причинам, тем самым откладывая проведение референдума о согласии или несогласии жителей региона с перепрофилированием объекта УХО в комплекс переработки особо опасных отходов.