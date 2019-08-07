Санкт-Петербург, 7 августа, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Предупреждение кандидату в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ, депутату Госдумы Владимиру Бортко со стороны Горизбиркома и его перспектива быть снятым с выборов пока лишь добавляют ему рейтинга. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился соперник Бортко на выборах, кандидат от «Гражданской платформы», депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов.

Assembly.spb.ru Михаил Амосов

«Пока эта история работает на повышение имиджа, повышение рейтинга Владимира Бортко. Потому что образ гонимого всегда у нас хорошо воспринимается в обществе. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Амосов.

Читайте также: Избирком Петербурга вынес предупреждение Бортко из-за стихов Киплинга

Накануне Санкт-Петербургская избирательная комиссия, рассмотрев жалобу неких граждан, вынесла Бортко предупреждение за публикацию в его агитационной газете «Рабочая» стихотворения Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака «Если», так как были нарушены авторские права. Само по себе предупреждение не влечет автоматически снятие с выборов, но может быть использовано для иска в суд, который и способен принять решение об отстранении Бортко от губернаторской гонки.

Амосов пока не ожидает подобных жалоб в отношении своей кандидатуры.

«Я пока еще ничего такого не нарушал», — убежден он.

Читайте также: Горизбирком Петербурга пожаловался в полицию из-за агитации против Амосова

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).