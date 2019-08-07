Москва, 7 августа, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Объём производства экстракционного сахара предприятиями группы «Русагро» в 2019 году составил 31 тысячу тонн, сообщает 7 августа пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Группа компаний «Русагро» завершила производство сахара из экстракта. Период переработки экстракта, полученного из мелассы на станции дешугаризации в Тамбовской области, продлился с февраля по апрель и в течение июля. В результате объем производства экстракционного сахара в 2019 году составил 31 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Отметим, по итогам 2018 года объём производства экстракционного сахара предприятиями группы составил 37,7 тысячи тонн. Таким образом, показатель уменьшился более чем на 17% год к году.

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