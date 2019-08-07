Донецк, 7 августа, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Озвученная Киевом причина гибели четырёх боевиков ВСУ под Мариуполем по ряду признаков не соответствует действительности, сообщили 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В ходе разбирательства инцидента, оказалось, что версия украинской стороны несостоятельна «ввиду несоответствия удалённости наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения», — рассказали в представительстве.

Украинское представительство в СЦКК сообщило сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, что огонь вёлся из гранатомёта СПГ-9, который стреляет на 1,5 км, в то время, как до ближайших позиций народной милиции ДНР в том районе — 3 км. Кроме того, профиль высот местности не позволяет вести огонь из СПГ-9 в указанном направлении, отметили в представительстве ДНР

«По имеющимся данным разведки Народной милиции ДНР, гибель четырёх военнослужащих вооружённых формирований Украины произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи населённого пункта Орловское», — рассказали в СЦКК.

Напомним, в штабе так называемой Операции объединённых сил (ООС) ранее заявили, что якобы смертельный выстрел был произведён из гранатомёта, к которому была прикручена мина калибра 82 мм.

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Напомним, после известий о гибели четырёх украинских силовиков, президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину и обратился к лидерам стран «Нормандской четвёрки» с призывом встретиться для переговоров об урегулировании гражданского конфликта в Донбассе.

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