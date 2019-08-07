Москва, 7 августа, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В Москве в парке «Сокольники» с 9 по 11 августа пройдет фестиваль «День Индии». Культурное мероприятие проводится в столице в шестой раз, сообщили в Минкультуры РФ.

8 Дмитрий Налбандян. Индия. Дели. Президентский дворец

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В программе масштабного фестиваля индийской культуры — кинопоказы, выступления вокальных и хореографических коллективов, ярмарка, дегустации индийских блюд.

Также гости фестиваля смогут понаблюдать за парадом колесниц, увидеть модный показ, конкурс детских рисунков.

Кроме того, для всех желающих проведут мастер-классы по йоге, рисованию хной и индийским танцам.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль индийской культуры по традиции он приурочен к самому большому празднику Индии — Дню независимости (15 августа).

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