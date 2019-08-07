Ярославль, 7 августа, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не примет участие в визите официальной делегации региона в Крым в этом году. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал сам губернатор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стела «Крым»

«Сегодня в Республику Крым отправилась ярославская делегация, которую возглавляет председатель регионального Правительства Дмитрий Александрович Степаненко. В ее составе также руководители более чем 20 предприятий. У них есть новые бизнес-предложения. Запланированы встречи и переговоры с главами министерств республики», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сам Дмитрий Миронов, в отличие от прошлых лет, в Крым не поехал. Как сообщил губернатор, на даты визита у него запланирован ряд встреч в министерствах и ведомствах в Москве.