Калуга, 7 августа, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области предприниматель, занимающийся оптовыми поставками продуктов, задолжал страховой компании более 200 тыс. рублей. Урегулировать конфликт мирным путём не удалось, и организация обратилась в суд, который встал на её сторону, сообщила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области На приёме у судебного пристава

Исполнительный лист о взыскании долга поступил в Дзержинский районный отдел судебных приставов. Должнику дали срок для добровольного исполнения, но он не собирался платить по счетам. В ходе проверки имущественного положения должника судебные приставы установили, что в собственности индивидуального предпринимателя находится легковой автомобиль Renault Megane, на который сразу был наложен запрет на проведение регистрационных действий, а затем автомобиль.

«Уже через четыре дня мужчина пришёл в отдел судебных приставов, где полностью рассчитался с многотысячным долгом и оплатил сбор за несвоевременное исполнение решения суда», — сказала Любовь Скакун.

В итоге, арест с автомобиля уже бывшего должника был снят, права страховой компании восстановлены в полном объеме, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.