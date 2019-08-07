Калуга, 7 августа, 2019, 13:33 — ИА Регнум. На партии нектаринов из Турции общим весом более девяти тонн специалистами управления Россельхознадзора по Калужской области обнаружена восточная плодожорка — один из наиболее опасных вредителей плодовых культур. Принято решение возвратить продукцию отправителю, сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Rsn.kaluga.ru Восточная плодожорка наиболее опасный вредитель плодовых культур.

Фрукты из Турции в 2019 году уже несколько раз браковались калужским Россельхознадзором. Так, в июле были забракованы более 19 тонн свежих турецких абрикосов, на которых были обнаружены личинки опасного вредителя — средиземноморской плодовой мухи, что подтвердила энтомологическая экспертиза. В итоге абрикосам предстояло возвращение в Турцию. Ранее в Калужской области было забраковано более 36 тонн турецких нектаринов с этой же вредной мухой. Их тоже отправили обратно.

Напомним, восточная плодожорка — один из наиболее опасных и экономически значимых вредителей плодовых культур. Повреждает побеги и плоды всех плодовых пород, предпочитая персик, айву, грушу. В Европе этот вид повреждает до 90% плодов и побегов персика, до 50% плодов груш. При повреждении гусеницами, сначала усыхают молодые недоразвитые листья побегов, а затем и весь побег. Вредоносность обусловлена высокой скоростью размножения и отсутствием сдерживающих численность местных энтомофагов.