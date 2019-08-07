Аддис-Абеба, 7 августа, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая перед СМИ, заявил, что отношения Эфиопии с Китаем в настоящее время наиболее сильны, поскольку две страны активно сотрудничают практически во всех областях. «Китай ранее уже оказывал финансовую поддержку, чтобы помочь построить штаб-квартиру Африканского союза в столице Эфиопии, что является очень показательным жестом для Эфиопии и континента в целом», — сказал премьер-министр, добавив, что Китай также недавно предоставил Эфиопии кредит для модернизации систем электрической сети, линии передачи и электрораспределения. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Selamta.

Aron Simeneh Абий Ахмед Али

Абий Ахмед отметил, что Китай в настоящее время сотрудничает с Эфиопией и оказывает помощь в реализации ряда новых проектов развития, включая проект по строительству очистных сооружений для решения проблемы загрязненных рек эфиопской столицы, чтобы сделать Аддис-Абебу более чистой и пригодной для жизни городской средой.

«Партнерство Китая с Эфиопией распространяется на оказание помощи Эфиопии в области обороны, подчеркивая широкий спектр и всесторонний характер двусторонних связей», — сказал Ахмед.

Премьер отметил, что Эфиопия на II Форуме «Китай-Африка», прошедшем в Пекине, подписала с китайскими компаниями пять соглашений о сотрудничестве в области энергетики, производства бамбуковой целлюлозы, создания типографий, мясокомбинатов и заводов по производству медпрепаратов. Абий Ахмед также призвал китайские компании активнее осуществлять инвестиции в восточноафриканскую страну для более эффективной реализации достигнутых соглашений.