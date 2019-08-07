Анкара, 7 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Особо отмечу, что основу нашего понимания НАТО составляют неделимость безопасности, союзнические консультации, справедливый риск и распределение угроз. Мы ожидаем, что США, наш союзник по НАТО и стратегический партнер, в этих рамках будут совершать шаги, приличествующие настоящему союзнику».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы сделали все, что было в наших силах, проявили настойчивость в диалоге. Но в то же время у Турции есть право устранить любую угрозу процветанию своего народа, независимо от союзнического статуса причастного государства. Одной из первоочередных задач нашей страны является осушить террористическое болото на севере Сирии. Пока Турция не уничтожит террористов, снабжаемых ее союзником тяжелым вооружением, она не будет чувствовать себя в безопасности».

Турецкий лидер добавил: «Возможно, если мы ничего с этим не сделаем, то, по милости Всевышнего Аллаха, беда обойдет нас стороной, но уже завтра, быть может, нам придется заплатить высокую цену».