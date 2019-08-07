Исламабад, 7 августа, 2019, 14:51 — ИА Регнум. 6 августа Министерство иностранных дел Китая осудило лишение индийского штата Джамму и Кашмир особого статуса и его разделение на две отдельные союзные территории.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай всегда противостоял включению китайской территории в западном секторе китайско-индийской границы в индийскую юрисдикцию, этой позиции КНР придерживается и сейчас. По словам Хуа Чуньин, Индия продолжает подрывать территориальный суверенитет Китая, в одностороннем порядке изменяя внутреннее законодательство. По мнению ведомства, такой поход неприемлем.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.