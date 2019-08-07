Веллингтон, 7 августа, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии внесло в парламент законопроект о легализации абортов до 20-ой недели беременности. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство NZ Herald. Данный законопроект — это первая крупная реформа за последние 40 лет в сфере медицины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Власти страны осознают, что легализация абортов может вызвать волну массового недовольства, протесты и даже акты насилия, поэтому было решено создать «безопасные зоны» вокруг больниц, чтобы женщины могли свободно и безопасно обращаться за данной услугой.

На сегодняшний день аборты запрещены на законодательном уровне. За исключением тех ситуаций, когда будущей маме на консультации два врача подтверждают патологию плода, или тот факт, что рождение ребенка может нанести вред как психическому, так и физическому здоровью женщины.

Многие жители Новой Зеландии поддержали данный законопроект, так как считают, что в этом вопросе женщины в праве делать выбор о рождении ребёнка самостоятельно.