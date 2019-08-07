Сеул, 7 августа, 2019, 14:24 — ИА Регнум. У правительства Южной Кореи нет никаких планов по размещению американских ракет средней дальности. Об этом заявили в министерстве обороны, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подвижная пусковая установка THAAD

Ранее в прессе появилась информация о том, что Сеул якобы ведёт переговоры с Вашингтоном о возможном размещении ракет на полуострове после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США. В военном ведомстве эти слухи опровергли, заявив об отсутствии не только подобных планов, но и соответствующих переговоров с Пентагоном. Впрочем, политологи не исключают, что этот вопрос будет подниматься во время личной встречи министров обороны США и Южной Кореи 9 августа.

Сейчас в Южной Корее находятся базы США с 28 500 военнослужащих, а также батареи системы противоракетной обороны THAAD, развертывание которой в 2017 году вызвало бурные протесты со стороны России, Китая и Северной Кореи.