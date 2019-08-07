Осло, 7 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила о намерении принять радикальные меры в отношении тех мигрантов, которые не проявляют желания учить норвежский язык, а именно: лишить таких лиц социальных льгот. Правительство Норвегии уже направило данный законопроект на рассмотрение в Стортинг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы направили соответствующий законопроект с той целью, чтобы изменение в законодательстве вступило в силу уже со следующего года» — заявила премьер-министр. Целью данной инициативы является лишить возможности тех мигрантов, которые из-за своего нежелания учить норвежский не могут найти работу, получать различные социальные льготы. «Норвежский язык — ключ к рынку труда, к интеграции в норвежское общество. Знание языка необходимо для того, чтобы найти себе работу, завести друзей, влиться в общество» — отметила Эрна Солберг — об этом пишет норвежская газета «Verdens Gang» («Верденс Ганг»).

В интервью газете премьер-министр рассказала, что в настоящем законопроекте речь идет о лишении социальных льгот беженцев и мигрантов, не достигших 30 лет, но получивших вид на жительство в Норвегии. Позже правительство намерено применить аналогичную меру и к другим возрастным группам.