Москва, 7 августа, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Государственном университете управления в Москве уже осенью 2019 года намерены внедрить систему распознавания эмоционального состояния человека. Её разработали молодые учёные вуза на основе нейросети. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Эмоции

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Пока система при распознавании эмоций учитывает всего три маркера: разрез глаз, положения губ и мимические морщины и умеет определять базовые эмоции такие как радость и сожаление. Однако в дальнейшем нейросеть планируют обучить распознавать большее число настроений людей, добавить количество маркеров и поведенческий анализ (походка, позы).

Как утверждает руководитель лаборатории ГУУ Михаил Начевский, слова которого приводит ТАСС, когда система будет полностью обучена, её будет невозможно обмануть фальшивой улыбкой. Особое внимание в вузе намерены уделять проявлениям беспокойства и агрессивности со стороны студентов.

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Первые стойки с камерами распознания эмоций уже будут внедрены в инфраструктуру университета в октябре 2019 года, добавили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США выяснили, что при определении эмоционального состояния человека учитывается не только выражение лица, но и окружающая обстановка. Авторы исследования считают, что результаты их работы могут быть полезны для развития технологий искусственного интеллекта. В настоящее время ведутся работы по программному распознаванию эмоций человека, однако в большинстве случаев учитываются только мимические проявления.