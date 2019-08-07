Ярославль, 7 августа, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Департамент ветеринарии Ярославской области разработал проект приказа «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных на территории Ярославской области и установления норм содержания животных в них». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Приют для животных

Положения документа вызвали негативную реакцию у тех, кто содержит приюты для бездомных животных. В Ярославле действует около 10 таких приютов, которые содержатся на добровольные пожертвования, и один муниципальный в МУП «Городское спецавтохозяйство».

Выполнить требования, как говорят волонтеры, в существующих условиях невозможно. В частности, приюты должны быть оборудованы теплыми вентилируемыми помещениями для содержания кошек с температурой от + 20 до +25 градусов, площадкой для выгула собак, блоком изолятора, блоком карантина, ветеринарным блоком, санитарным блоком, дезинфекционно-моечным помещением, бытовым помещением для обслуживающего персонала, хозяйственными помещениями для хранения кормов, морозильными камерами для временного хранения биологических отходов, контейнерами для твердых бытовых отходов и так далее.

Приют, по мнению авторов правил, должен иметь системы водоснабжения и водоотведения, электро-теплоснабжения, наружного освещения. В штате приюта должны иметься ветеринарные специалисты, специалисты по социальной адаптации животных. Новорожденные животные должны содержаться с матерью до окончания периода естественного кормления (не менее 1 месяца с момента рождения).

Приютам для кошек предписано иметь не менее «одного лотка для испражнений для 3 кошек, огороженную площадку для выгула, где должны быть размещены игровые устройства для кошек, гамаки и другие средства обогащения среды, лотки с наполнителем для испражнений».

Как сообщили в правительстве Ярославской области, проект приказа разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства. Председатель благотворительного фонда помощи животным «ЯрКот» Светлана Еремеева говорит, что такие жесткие требования невозможно предъявлять к благотворительным организациям, которые едва находят деньги на питание содержащихся в приютах животных, их лечение и коммунальные платежи.

«Волонтеры ухаживают за животными бесплатно. Где найти деньги на ветеринара в штате? Если государство хочет установить такие требования, пусть предоставят нам ветеринара, мы не против. Такие требования можно предъявлять к муниципальным приютам, которые содержатся за счет бюджета. Требовать этого от волонтеров — это за гранью. Если такое произойдет, все волонтерские приюты просто закроются. Мы таким правилам подчиняться не будем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Светлана Еремеева.

Как говорит Еремеева, федеральный закон требует размещения приютов на землях специального назначения, которых, в Ярославле, например, просто нет.

«Хотят вставить палки в колеса уставшим волонтерам. Не хватает компетенции у государства на устранение причин бездомности животных, вот и борются со следствием. Почему государство не вкладывает деньги в пропаганду ответственного обращения, культуры содержания домашних животных? Они сами что-то вкладывают, чтобы требовать, как добровольцам помогать бездомным животным?», — сказала председатель благотворительного фонда помощи животным «ЯрКот» Светлана Еремеева.

Пока что документ существует только в виде проекта. Не существует и ответственности за нарушения разработанных норм. Но не исключено, что она появится в дальнейшем.