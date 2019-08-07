Киев, 7 августа, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Вечером во вторник, 6 августа, в эфире украинского телеканала NewsOne заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что для преодоления кризиса «глобальное сообщество должно построить новый мировой порядок».

ReAl Георгий Тука

Глобальный кризис заключается в «постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами», сложившиеся после 1945 года механизмы международного взаимодействия «устарели», мировая система безопасности разрушена, сказал чиновник.

Речь Туки не была абстрактным геополитическим рассуждением — он говорил и об Украине, и о донбасской проблеме; для решения этой проблемы, по мысли чиновника, необходимо решить вопрос глобально, остальное не поможет.

Интересно, что о кризисе и беспорядке говорит представитель группировки, пять лет назад пришедшей к власти в результате государственного переворота.

Что о кризисе и беспорядке говорит представитель новой украинской власти, развязавшей гражданскую войну против собственных (бывших) сограждан.

Что о «постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами» говорит представитель власти, которая не выполняет и не собирается выполнять подписанные ею Минские соглашения.

Какого порядка, каких механизмов, каких договоренностей может «не хватать» тому, кто ради получения и монетизации власти легко переступил через прошлые порядки, механизмы и договоренности — и продолжает это делать?

Каким может быть «порядок», если одним из основных правил в нем является возможность нарушить любое правило?

Это должен быть такой «порядок», где вместо законов и правил есть одна высшая апелляционная инстанция, один самый главный демократ, к которому можно обратиться за поддержкой.

Такой «порядок», при котором договариваться нужно не с согражданами, не с соседями и не с Организацией Объединенных Наций, а с одним самым главным «миропорядчиком».

Такой «порядок», при котором действующие договоренности «можно» не соблюдать с того момента, как их сочли «неправильными» и непрогрессивными.

Такой «порядок», при котором точкой отсчета для истинности пути служит мнение одного самого главного, с которым рассчитывают договориться.

Свергающие существующий порядок во имя собственной власти и монетизации этой власти довольно часто заканчивают именно такой логикой.