Калуга, 7 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Калужской области приговором суда назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы бывшему начальнику исправительной колонии. Он признан судом виновным в получении взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом 7 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом было установлено, что с 2014 по 2017 год начальник исправительной колонии получал взятки от осужденного за способствование в его условно-досрочном освобождении и за замену неотбытой части наказания на более мягкое, а также за разрешение выезда на территорию другого региона. Руководитель учреждения брал взятки у осужденного деньгами, стройматериалами, мебелью и другими вещами.

Ближайшие восемь лет взяточник проведёт в качестве заключенного в исправительной колонии строгого режима.