Редвуд-Сити, США, 7 августа, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Разработчики The Sims 4 представили новое обновление для своего проекта. Оно посвящено итальянскому бренду Moschino, сообщалось на официальном сайте Electronic Arts 6 августа.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Обновление добавит в игру множество нарядов от Франко Москино, а также позволит симам (персонажам) игрока обучиться новой профессии и стать «внештатным модным фотографом». Так, персонаж геймера сможет фотографировать симов в модных нарядах, а потом обрабатывать эти фотографии с помощью различных фильтров.

The Sims 4: Moschino выйдет 13 августа на PC, а 3 сентября на PS4 и Xbox One. Напомним, The Sims 4 — это популярная игра в жанре симулятора жизни. В ней игроки могут создать уникального персонажа при помощи гибкого внутриигрового редактора и выполнять различные действия: работать, жениться, строить дом и т. п.