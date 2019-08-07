Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Киев, 7 августа, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом украинский лидер заявил 7 августа во время брифинга.
Поводом для разговора стала гибель 6 августа четырёх боевиков ВСУ.
Он также отметил, что разговор был долгим.
Лидеры двух стран обсудили вопрос разминирования территории в районе населённого пункта Станица Луганская, а также вопрос возвращения украинских силовиков, взятых в плен защитниками Донбасса.
Зеленский рассказал, что намерен позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрону во время своего визита в Турцию, а позже — канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Как сообщало ИА REGNUM, после новости о гибели четырёх украинских силовиков, Зеленский обратился к лидерам стран Нормандской четвёрки с призывом встретиться для продолжения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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