Киров, Калужская область, 7 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Калужской области 1 августа на площади Победы города Киров в пламени Вечного огня были сожжены цветы и венок, возложенные к могиле Неизвестного солдата. Об этом 7 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Также установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин — местные жители 1996 года рождения. На период расследования в отношении этих граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вечный огонь на площади Победы калужского города Киров находится у могилы Неизвестного солдата с останками летчика Красной Армии, погибшего над местным посёлком железнодорожников в 1942 году.