Киев, 7 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают переговоры бывшего президента страны Петра Порошенко и олигарха Игоря Коломойского, а также последствия этой встречи для внутриполитической жизни Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

ИА REGNUM напоминает, что о переговорах с Порошенко заявил в одним из интервью сам Коломойский. Встреча, по словам олигарха, состоялась в начале июня — то есть до проведения в стране парламентских выборов. Коломойский наряду с жесткой критикой «отметил и ряд больших заслуг экс-президента».

Политолог Виктор Небоженко считает, что в этой «неожиданной» встрече есть много нехорошего для Украины, поскольку «модный» Коломойский становится центром новой олигархической консолидации, очень опасной для страны.

«Оказывается, для Коломойского, как для «порядочного олигарха», собственная репутация ничего не значит, главное — выгода и уверенность в своих политических силах. Ведь переговоры с Порошенко — это отвратительно и контпродуктивно для любого, кто с ним имеет дело. Он все равно лихо предаст и продаст любого. А Коломойский, кажется, гордится тем, что его политический цинизм не уступает его незаурядным бизнес-способностям. Но скорее всего, олигархическая солидарность взяла вверх над моралью. Увы, все олигархи Украины неисправимы и мечтают, как было всегда, обогащаться и править за спинами политиков», — комментирует эксперт.

По его словам, Зеленский не знает, о чем Коломойский и Порошенко договорились за его спиной, соответственно — это очень плохой признак для «счастливого» политического будущего молодого украинского президента.

«Если могущественному Коломойскому можно и нужно встречаться и сговариваться с бывшим политическим врагом и экономическим конкурентом — Порошенко, то что говорить о возможности сговора и выработки единой политики со стороны других, менее заметных украинских олигархов. После этой встречи бывший президент и олигарх Порошенко не боится Украины. Теперь он может смело «раскачивать» страну», — подчеркивает политолог.

В завершение Небоженко предполагает, что «союз олигархов» будет разрастаться — на следующей встрече к ним присоединится Ахметов, ибо без него украинский олигархат просто неполноценен.

«Так, незаметно, но неизбежно сформируется опасная «дуга олигархической солидарности»… Далее «дуга олигархической солидарности» быстро превратится в «дугу нестабильности» для Украины… ибо групповые интересы украинского олигархата берут вверх над национальными интересами Украины и ее будущим», — резюмировал Небоженко.

ИА REGNUM отмечает, что сам Порошенко встречу с Коломойский на данный момент еще не прокомментировал. В офисе Зеленского также пока что не высказывались на эту тему.

В июне Зеленский публично заявлял, что олигархи на Украине должны быть готовы к новым правилам игры и у него есть «нормальный формат» взаимодействия.

«Они должны много денег, какие они разными путями заработали и на которых нет криминала… инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают», — сказал президент.