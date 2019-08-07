Москва, 7 августа, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Отставка посла Соединённых Штатов в России является логичной. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Американский флаг

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Российский сенатор заявил, что своей преждевременной отставкой Хантсман «невольно признал, что Вашингтон — при самом активном участии конгресса — довёл отношения с Россией до ручки». Пушков считает, что в сложившейся ситуации Хантсман признал, что ничего не сможет сделать для улучшения отношений между странами.

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«В такой обстановке Хантсман счёл, что лучше уйти. Логичный шаг», — написал сенатор в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Джона Хантсмана покинуть пост посла США в России, который он занимал с октября 2017 года, американские СМИ сообщали накануне, 6 августа. В письме, направленном дипломатом главе Белого дома Дональду Трампу, Хантсман выразил желание уйти в отставку не позднее 3 октября 2019 года.