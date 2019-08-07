Ереван, 7 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. МИД Армении выступил с заявлением в связи с агрессивными заявлениями Азербайджана после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге 5 августа в Степанакерте.

Photolure Здание МИД Армении

«Заявление МИД Азербайджана от 6 августа 2019 г наглядно демонстрирует неспособность Баку оставаться приверженным канонам вежливости и воспитанности, нормам цивилизованных отношений между государствами, в особенности, когда они касаются сторон, вовлеченных на самом высшем уровне в крайне сложный и деликатный процесс урегулирования. Содержащиеся в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о поощряемой властями Азербайджана нетерпимости и ненависти.

Власти Азербайджана, последовательно отвергающие любую возможность прямого вовлечения народа Нагорного Карабаха и избранных им властей в переговорный процесс, осуществившие этнические чистки в Нагорном Карабахе в 1990-х годах и варварство в апреле 2016 г, проводящие политику ненависти, в том числе героизации убийц армян, несут прямую ответственность за угрозу безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха) и его существования.

Республика Армения остается единственным гарантом народа Арцаха в деле обеспечения его прав — безопасности, свободы, неотъемлемых прав человека, включая право на развитие и самоопределение. Армения выражает сожаление неспособностью властей Азербайджана воспринять контекст и содержание заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сделанное 5 августа, в котором он коснулся всеармянской повестки единства Армении, Арцаха и диаспоры, солидарности, развития и процветания.

Более того, премьер-министр Армении неоднократно заявлял, что любой жизнеспособный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен быть приемлемым для народов Арцаха, Армении и Азербайджана. Однако власти Азербайджана не сумели проявить готовность и способность достичь приемлемого для всех сторон урегулирования.

Азербайджан остается при своих максималистских требованиях, сопровождая их угрозами применения силы, перманентно нарушает режим перемирия, игнорирует призывы сопредседателей МГ ОБСЕ к укреплению способствующей миру атмосферы, отвергает любое предложение, приемлемое всеми сторонами. Подобный подход отражается в заявлениях руководства Азербайджана.

Позиция Армении относительно мирного урегулирования остается неизменной, что четко отражено в вышеуказанном заявлении премьер-министра. Армения подтверждает волю к достижению урегулирования исключительно мирным путем, отвергает любое применение силы или угрозу ее применения, но также полна решимости защитить безопасность народов Армении и Арцаха», — говорится в заявлении МИД Армении.