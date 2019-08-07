Иркутск, 7 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Безработным, участвующим в общественных работах в пострадавших от паводка районах Иркутской области, увеличили размер материальной поддержки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства труда.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Так, за полный отработанный месяц безработным заплатят 18 048 рублей. Центры занятости населения предоставят такую поддержки гражданам, участвующим в общественных работах, дополнительно к выплачиваемой работодателем заработной плате.

«До конца 2019 года материальную поддержку могут получить более 300 граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения городов и районов Приангарья в качестве безработных. На эти цели из бюджета Иркутской области будет выделено 10,6 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Как пояснила министр Наталья Воронцова, общественные работы организуют работодатели в пострадавших от паводка территориях региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 43 тыс. пострадавших от наводнения иркутян получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Около 22 тыс. человек получили по 50−100 тыс. рублей за частичную или полную потерю имущества первой необходимости.

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