Рыбинск, Ярославская область, 7 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Ярославской области совет Каменниковского сельского поселения Рыбинского района отстоял депутата, лишить полномочий которого требовали губернатор области и городской прокурор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Еще в 2018 году губернатор Ярославской области обратился в представительный орган по вопросу досрочного прекращения полномочий депутата Константина Яцевича. Структуры правительства региона нашли в декларации о доходах депутата нарушения. Он не представил часть сведений о имуществе и банковских счетах, а часть сведений указал неверно.

В ноябре 2018 года совет Каменниковского поселения рассмотрел обращение губернатора и не стал лишать депутата полномочий. Коллеги народного избранника признали уважительными причины ошибок в декларации и ограничились предостережением.

Тогда к делу подключился прокурор. Он внес в совет представление об устранении нарушения антикоррупционного законодательства с требованием отменить первое решение совета по Яцевичу. Однако и требование прокурора депутаты не удовлетворили. После этого прокурор обратился в суд. Рыбинский городской суд также встал на сторону совета, посчитав его действия законными.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель совета Елена Зайцева, причиной отказа губернатору и прокурору стала не политика, а простой здравый смысл.

«У нас в совете 10 человек. Трое сложили свои полномочия досрочно, осталось 7 человек. Если бы лишили полномочий Яцевича, осталось бы 6 — меньше двух третей. А есть решения, которые требуют, чтобы голосовали две трети депутатов. Это привело бы к срыву работы совета, мы бы не смогли принимать решения по бюджету», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Каменниковского совета Елена Зайцева.

Как говорит председатель, причиной досрочного сложения полномочий стал закон, обязывающий местных депутатов отчитываться о доходах.

«Совет был избран еще в 2015 году. Тогда местные депутаты не должны были сдавать никаких деклараций. Мы работаем без зарплаты. Когда вышел закон, обязывающий подавать декларации о доходах, предприниматели стали отказываться от работы, слагать полномочия. На селе все друг друга знают и часто неадекватно реагируют на такую информацию. Думают, что люди получили доходы не от бизнеса, а от депутатской деятельности. Кроме того, собрать все справки бывает очень трудно, отчитаться за жену, детей. Депутаты говорят: зачем нам это надо?», — рассказала Елена Зайцева.

Именно двое депутатов-предпринимателей сложили полномочия в 2018 году, не став предоставлять декларации. Третий депутат сложил полномочия уже после истории с депутатом Яцевичем — в знак протеста против претензий к коллеге.

Отметим, что сельские депутаты оказались принципиальнее своих коллег из областного центра, которые в 2017 году лишили депутатских полномочий председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина. Нарушения у Зарубина были куда менее значительны — он не указал в декларации право пользования гаражом, который принадлежал его умершему отцу.

Будет ли прокуратура обжаловать решение Рыбинского городского суда, пока неизвестно.