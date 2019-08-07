Ставрополь, 7 августа, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Кабинет «головной боли» открылся в городе Ставрополе на базе консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы. Прием пациентов ведет невролог-цефалголог — специалист, занимающийся диагностикой и лечением головной и лицевой боли, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

Головная боль

В ведомстве подчеркнули, что это новое направление не только в конкретной больнице, но и в целом в регионе.

«Видов цефалгий — 400, причин головной боли — 300. Разобраться в причинах порой непросто, нужно детальное их выяснение, — говорит врач невролог-цефалголог Анна Стамо. — Головную боль терпеть нельзя, запускается порочный механизм, приводящий к хронической патологии, а попытка заглушить медикаментозными препаратами формирует лекарственно индуцированную головную боль».

В кабинете также будут проводиться приемы посредством телемедицинских технологий в случаях, когда для корректировки лечения пациентов будет не обязательно их непосредственное присутствие.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2021 году в Ставрополе запланировано открытие нового корпуса краевой детской больницы. Здание, согласно проекту, будет рассчитано на 280 мест.