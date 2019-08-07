Московская область, 7 августа, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии успешно сдали экзамены на допуск к несению боевого дежурства в единой системе ПВО, сообщила 6 августа пресс-служба Южного военного округа РФ.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит»

В течение 10 дней в Московской области в учебном центре зенитных ракетных подразделений вооруженных сил Российской Федерации военнослужащие закрепили теоретические знания в специализированных классах, выполнили нормативы по тактической, специальной и технической подготовке. Личный состав отработывал развертывание зенитных ракетных комплеков из походного положения и приведение их в боевую готовность. Зенитчики российской военной базы в Абхазии выполнили контрольные учебно-боевые задачи по обороне от ракетных и авиационных атак условного противника.

Расчеты ЗРК С-300 «Фаворит» военной базы в Абхазии несут круглосуточное боевое дежурство по защите воздушного пространства республики и южных рубежей России.