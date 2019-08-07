Москва, 7 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Концепция национальной системы управления данными, которую утвердило правительство РФ, просто цифрует хаос, считает экономист-кибернетик Елена Ведута. Об этом она заявила 7 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровизация

«Мы забываем о реальной экономике и увлекаемся цифровой, — сказала она. — На этот бесполезный и вредный хаос выделяются триллионы рублей, которые могли бы пойти на развитие сельского хозяйства, на развитие промышленности. В итоге так называемая цифровизация только ускоряет движение российской экономики вниз. Мы не помогаем ей, а лишь ускоряем развал! Цифровая экономика не будет способствовать повышению эффективности общественного производства. Потому что бессистемно цифруются отдельные куски и отдельные отрасли. Мы цифруем статистические показатели, которые на самом деле являются показателями постфактум. Никакого управления в цифровую экономику не закладывается. Просто цифруем и мониторим наше падение вниз. На это выделяются огромные суммы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьер-министра РФ Максима Акимова, правительство РФ планирует в рамках программы «Цифровая экономика» обучить граждан России базовой цифровой грамотности, что будет сделано с помощью онлайн-платформы, на базе которой человек научится правильно распоряжаться личной информацией, учитывая то, где можно её предоставлять, а где категорически нельзя.