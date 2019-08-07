Вашингтон, 7 августа, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Creative Bespoke из Соединённых Штатов разработало пакет улучшений для спорткара Mercedes-AMG GT S. Об этом 7 августа сообщает портал 32cars.ru.

32cars Тюнингованный AMG GT S

Внешне обновлённое авто выглядит как GT R Pro. Тюнеры снабдили автомобиль новыми передним и задним бамперами из углеродного волокна. Кроме того, из этого же материала выполнены радиаторная решетка, боковые обвесы и заднее крыло. Также обновлённый спорткар получил стеклянный капот мотора, который позволяет увидеть V8.

Тюнингованный AMG GT S имеет большие колесные диски с шинами Pirelli P Zero. Спортивные пружины H & R, установленные тюнерами, сократили клиренс модели. Это сделало авто еще более спортивным. Салон Creative Bespoke обшит черной и красной кожей, а на подголовниках машины размещён логотип с тиснением.

Специалисты Creative Bespoke снабдили модель 656-сильным агрегатом V8 с двумя турбонаддувами объёмом 4 л. Мощность этого авто на 141 «лошадей» больше, чем у стандартного спорткара.

Напомним, в июле 2019 года появились снимки Mercedes-Benz GLA второго поколения в чёрно-белом камуфляже, который удалось заснять на дорожных испытаниях в Германии. В основу машины легла масштабируемая переднеприводная платформа MFA.

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