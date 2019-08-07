Томск, 7 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Красноярский край для помощи в тушении природных пожаров направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области Томские спасатели, выехавшие в Красноярский край

Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в областном главке ведомства, колонна, состоящая из 85 человек и семи единиц техники, выдвинулась в 6 утра по местному времени.

По словам начальника ГУ МЧС по Томской области Олега Ерёменко, личный состав имеет большой опыт в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций.

«Каждый знает своё дело, готов выполнить поставленную задачу и помочь Красноярскому краю в ликвидации стихийного бедствия», — подчеркнул Ерёменко.

Добавим, тушить природные пожары Красноярскому краю в настоящее время также помогают спасатели из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Алтайского края, Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 7 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади порядка 859 тыс. га.