Соледар, ДНР, 7 августа, 2019, 10:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщили 7 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Доломитное), Верхнеторецкое Нижнее», — сказано в сообщении.

В общей сложности украинские формирования выпустили 24 единицы боеприпасов. Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Читайте также: В ДНР заявляют о подготовке Украины к активным боевым действиям в Донбассе