Обнинск, Калужская область, 7 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Врачу, который бездушно относятся к пациентам и их здоровью, можно поставить только один диагноз: профессиональная непригодность. Так прокомментировал руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба скандал с бывшим исполняющим обязанности главного врача клинической больницы №8 Эдуардом Ивановым журналистам из Обнинска Калужской области.

Obninsk.name Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба.

Как сообщает интернет-издание Оbninsk.name, по словам, главы ФМБА России, для него позиция Эдуарда Иванова — неприемлема. Какие бы проблемы ни были у главного врача — сильная занятость, нехватка кадров или финансирования — они не должны заместить человеческое отношение.

«Если ты принял на себя должность и обязанность врачевать, то ты изначально отказался от всего в пользу пациента. Я слышал аудиозапись разговора целиком, а не только тот кусок, который опубликован в СМИ, но понять и объяснить его никак не могу. Я всегда стараюсь войти в положение своих коллег, но в данной ситуации — а я так и сказал Иванову — он мне больше не коллега», — сказал Владимир Уйба.

Помимо самой манеры общения и неприличных высказываний, Владимира Уйбу больше всего задели слова Иванова относительно диспансеризации и якобы её бесполезности.

«Никто из 150 000 сотрудников других 300 учреждений ФМБА России никогда не относился к пациентам свысока, и услышать заявления о «не нужной на хрен диспансеризации» — неприемлемо», — считает Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с главным врачом клинической больницы №8 ФМБА России из Обнинска произошёл после того, как в местных СМИ появилась информация о том, как 50-летняя пациентка, заслуженная учительница безуспешно просидела три часа в огромной очереди, для того, чтобы пройти диспансеризацию в клинической больнице №8. Попасть на приём к врачу женщине в итоге не удалось. В ответ на опубликованную информацию о случившемся руководитель медицинского учреждения обрушил на журналиста поток грубой брани.