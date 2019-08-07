Чебоксары, 7 августа, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Чувашии в 2019 году обследованием на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) планируется охватить около 306 тыс. человек. Об этом говорится в информационном бюллетене республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cdc.gov ВИЧ

В настоящее время высокоактивную антиретровирусную терапию получают 1330 больных ВИЧ-инфекцией, что составляет 100% от нуждающихся и 60,3% из числа состоящих на диспансерном учёте.

По данным учреждения, по плану распространения ВИЧ в Чувашии на 2019 год, для «сохранения стабильной эпидситуации» медицинским организациям необходимо охватить обследованием на антитела к ВИЧ 25% населения (305 900 человек). В I полугодии 2019 года обследованы 167 342 человека, или 13,4% от общего числа населения республики. Кроме того, ставится задача «повысить уровень информированности по вопросам профилактики ВИЧ среди населения в возрасте от 15 до 49 лет до уровня не менее 90%».

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 10 августа в пяти городах Чувашии пройдёт всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в рамках которой все желающие могут сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, получить дотестовую и послетестовую консультации.

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Напомним, в Чувашии число заболевших ВИЧ-инфекцией в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 2,3%. По данным республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, с момента выявления первого заболевшего в Чувашии зарегистрировано около 3,1 тыс. больных ВИЧ/СПИД, из них свыше 800 умерли.