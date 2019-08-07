Брянск, 7 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В Брянске без горячей воды остались восемь многоквартирных домов, общежитие и детский сад. Арендатор котельной «Стройдеталь и Ко» решил не продлевать договор на обслуживание населения, подал документы на ликвидацию своего предприятия и заявку на расторжение договора на газоснабжение. Подобных проблемных котельных в областном центре ещё четыре, сообщили 6 августа в городской администрации.

Без горячей воды

Договор на аренду котельной «Стройдеталь и Ко» на данный момент всё-таки продлили, городские власти договорились с владельцем, в стадии рассмотрения сейчас находится заявка на поставку газа. Но у городских властей вызывает опасения работа котельных «Брянского гормолзавода», ООО «Электроаппарат», ООО «Теплопоставка» и «Дизельремонт», так как часть этих предприятий находится в предбанкротном или банкротном состоянии, и в случае их остановки без тепла останется значительная часть жителей города. В мэрии направили обращение в прокуратуру, чтобы эти котельные продолжали подавать тепло в прежнем режиме или были переданы в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации.

По данным комитета по ЖКХ Брянской городской администрации, к отопительному сезону 2019 уже подготовлены порядка 50% котельных, 30% теплотрасс и четыре тепловых пункта. Паспорта готовности получили четыре управляющие компании.