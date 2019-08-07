Призыв сменить миропорядок – попытка угодить новому президенту Украины
Москва, 7 августа, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Есть опасения, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгия Туку могут обвинить в пособничестве России после призывов к смене мирового порядка, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Однако все гораздо прозаичнее: Тука как член старой команды Петра Порошенко пытается понравиться новому президенту Украины Зеленскому, видя намерения последнего ускорить проведение встречи в нормандском формате.
Как сообщало ИА REGNUM, замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальному сообществу для выхода из кризиса необходимо построить новый миропорядок.
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