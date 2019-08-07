Управляющие компании Югры заподозрены в махинациях с коммунальными тарифами
Сургут, Югра, 7 августа, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Жители Сургута (ХМАО) жалуются на 20% завышенный тариф на общедомовое имущество. К депутату Тюменской областной думы Михаилу Селюкову поступило обращение с 500 подписями жителей югорского города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменской областной думы.
В Сургуте стоимость обслуживания домов устанавливается муниципалитетом и управляющие компании (УК) работают с тарифом горадминистрации.
Управляющие компании, предоставляющие жителям многоквартирных домов услугу по содержанию общедомового имущества (ОДИ) через субподрядчиков, освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
К примеру, в одном из домов установленный тариф составляет около 29 рублей без НДС, 35 — с НДС. Управляющая компания взымает с жильцов плату за ОДИ якобы без налога, однако, она составляет 35 рублей. Таким образом за три года управляющая компания с квартиры площадью около 100 кв. м. получает «лишних» 24 тысячи рублей.
Обращения сургутян были перенаправлены в контролирующие органы, и также в Управление ФАС по Югре.
Помимо этого, депутат пояснил, что согласно Жилищному кодексу есть два варианта определения цены оплаты за общедомовое имущество (ОДИ) — применяется тариф, установленный муниципалитетом, или тариф, принятый после общего собрания собственников дома.
То есть жильцы имеют право устанавливать плату за содержание своего дома. Данная практика распространена в Тюмени, где плата за ОДИ, как правило, ниже, чем устанавливает муниципалитет.