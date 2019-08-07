7 августа, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Громкий шум от мотоцикла вызвал панику среди людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Об этом 6 августа сообщил сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка на странице в соцсети Twitter.

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«Нет стрельбы. Выхлопы мотоцикла … прозвучали, как выстрелы из пистолета», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции также призвали общественность не впадать в панику: «площадь Таймс-Сквер абсолютно безопасна!«

Район Мидтаун (Средний Манхэттен) является крупным туристическим и развлекательным центром.