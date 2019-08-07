Вашингтон, 7 августа, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обратился в суд из-за закона о налоговых декларациях для лиц, баллотирующихся в президенты страны, принятого властями штата Калифорния. Соответствующие документы поступили в электронную базу суда в Восточном округе Калифорнии.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Иск подан от частного лица — Дональда Трампа к госсекретарю штата Алексу Падилле и генпрокурору штата Хавьеру Бесерре. Истец считает неправомерными требования калифорнийских властей к политикам и полагает, что принятый 30 июля закон противоречит конституции.

При этом глава США выразил уверенность, что закон принят в штате для создания трудностей ему лично.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, известный критикой в адрес Трампа, подписал закон о налоговых декларациях, которые должны подавать участники первичных выборов в штате. Так, Трампу придется отчитаться о налогах за пять лет, чтобы участвовать в калифорнийских праймериз перед выборами 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые политики-демократы раскритиковали президента Трампа из-за инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли десятки человек.

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